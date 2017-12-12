عبدالله بن بندر: يجب على الشاب أن يكون صاحب صوت مسموع ومؤثر في الوطن

نايف السالم(صدى):

قال نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة مبادرات شباب منطقة مكة، الأمير عبدالله بن بندر، إنه يجب على الشاب أن يكون صاحب صوت مسموع ومؤثر في الوطن، وأن يثبت كفاءته وقدراته، وأنه صاحب رؤية وعلم وثقافة.. وهو الأمر الذي يشجع مؤسسات الدولة على الوقوف بجانبه، وتحقيق كل متطلباته.

وأشاد بن بندر، بآلية مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية (مسك الخيرية) في دعم الشباب.

وأعلن مساء الأحد خلال جلسة خاصة مع عدد من المشاركين بملتقى “شوف”، الذي تقيمه مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية “مسك” في مدينة جدة حول صناعة المحتوى الرقمي، أن إمارة مكة على استعداد بما تملك من صلاحيات وإمكانات أن تدعم جميع الشباب الذين يمتلكون مبادرات وأفكارًا خلاقة. مبديًا استعداده الشخصي ليشارك الشباب طموحاتهم، وأن يناقشهم في احتياجاتهم وأحلامهم للوصول إلى حلول مُرضية ومناسبة لجميع الأطراف.