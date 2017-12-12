الاستئناف تصدق على عقوبة ممرضة ابتزت 4 من زميلاتها بعد تصويرهن

حمود العنزي(صدى):

صدقت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، على حكم صادر بحق ممرضة سعودية، بسجنها 15 يوما مع جلدها 50 جلدة أمام بوابة المستشفى التي تعمل به، لقيامها بتصوير 4 من زميلاتها داخل المستشفى وابتزازهن.

يذكر أن الممرضة صورت زميلاتها الأربع عبر جوالها الخاص داخل القسم الذي يعملن به وهن يرتدين زيهن الصحي، وذلك لاعتراضها على تقدير رئيسة القسم لها حيث منحتها تقدير جيد جداً لأدائها الوظيفي، إلا أنها كانت ترى استحقاقها لتقدير ” ممتاز “، ثم قامت بابتزاز زميلاتها بهذه الصور ما جعلهن يتقدمن بدعوى قضائية ضدها للمحكمة الجزائية بالعاصمة المقدسة، ليصدر الحكم القضائي بسجنها وجلدها أمام بوابة المستشفى، الذي صدقته محكمة الاستئناف.