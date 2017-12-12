عبدالله عطيف: المفاوضات ستحدد بقائي في الهلال

ماجد محمد(صدى):

أكد لاعب وسط الهلال ‏عبدالله عطيف، رغبته في البقاء بالنادي إذا ما جرت الأمور كما يشتهي هو وإدارة ناديه، موضحا ” أنا مرتاح بنادي الهلال وتبقى لي شهر من عقدي ومازالت المفاوضات جارية “.

وأشار عطيف إلى إن الحظ لم يحالف فريقه للفوز على فريق الفتح، وعن عدم قدرة زملائه على التسجيل، مضيفا ” ‏سنحت لنا فرص عديدة وكان فريقنا الأفضل طوال المباراة، لكننا للأسف لم نستغلها بالشكل المطلوب ” .