مدرب الأخضر يصل اليوم إلى الرياض

نواف السالم(صدى):

يصل اليوم الثلاثاء، مدرب منتخب الأخضر، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، إلى الرياض، لعقد اجتماعا لتحديد برنامج إعداد الفترة القادمة للمنتخب الذي يستعد لخوض منافسات كأس العالم 2018 في روسيا.

وسيتم مناقشة مشاركة المنتخب الوطني من عدمها في بطولة الخليج الـ23 التي ستقام بدولة الكويت يوم الـ22 من شهر ديسمبر.

وكان اتحاد الكرة تعاقد مؤخرا مع بيتزي ليتولى قيادة المنتخب السعودي خلال كأس العالم القادمة في روسيا، خلفاً لمواطنه إدغار باوزا الذي تمت إقالته.