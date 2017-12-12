اليوم.. ” صحة الطائف ” تصرف 48 مليون ريال للمنسوبين

عبد العزيز القثامي(صدى):

تودع صحة الطائف اليوم الثلاثاء، مبالغ جميع مستحقات منسوبيها بما فيها البدلات بأثر رجعي (للفترة التي تم إيقافها) والانتدابات والأحكام القضائية والبدلات والمكافآت، سواءً كانت لسنوات سابقة أو للسنة الحالية.

كما بدأ صرف الغالبية العظمى منها، واستكمال صرف ما تبقى خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أنه سيتم إيداع المستحقات مباشرة في الحسابات البنكية للمستحقين، لافتا إلى أن إجماليها يصل إلى 48 مليون ريال، «وذلك يشمل فقط موظفي الباب الأول دون التشغيل الذاتي».

وتشمل المستحقات -بحسب المصادر- البدلات بالأثر الرجعي لمدة 7 أشهر (بدل عدوى،‏ الطب الشرعي،‏ الندرة،‏ التعيين، التميز.. إلخ)، والأحكام القضائية للموظفين بجميع فئاتها التي هي في غالبيتها لسنوات ماضية لم تتمكن الوزارة من دفعها سابقاً، وانتدابات ونفقات الحج والعمرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الإجازات، والانتدابات الأخرى (غير الحج والعمرة)، والإسكان العيني (بدل السكن).