تسليم جثة فتاة منتحرة لذويها في محايل عسير

أبها(صدى):

أكدت مصادر، أن الجهات الأمنية بمحافظة محايل عسير وافقت على تسليم جثة فتاة منتحرة حيث تسلم ذوو الفتاة جثمانها بعد التحفظ عليها في ثلاجة الموتى لمدة 18 يوما لاستكمال إجراءات التحقيق.

وأوضحت المصادر، أن الفتاة وصلت لمستشفى محايل في حالة حرجة إثر تناولها كمية من كبسولات علاج الصرع الخاصة بإحدى شقيقاتها، لتدخل في غيبوبة ويتم إدخالها قسم العناية المركزة.

وأشارت إلى أن حالة الغيبوبة التي أصيبت بها الفتاة صاحبها نقص حاد في السكر وارتفاع في حموضية الدم، مع صعوبة بالغة في التنفس، وأرسلت عينات من دمها ومعدتها لمركز السموم لتحليلها، لكنها فارقت الحياة لاحقاً متأثرة بالعقار الذي تناولته.