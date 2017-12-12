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تسليم جثة فتاة منتحرة لذويها في محايل عسير

تسليم جثة فتاة منتحرة لذويها في محايل عسير
أبها(صدى):

أكدت مصادر، أن الجهات الأمنية بمحافظة محايل عسير وافقت على تسليم جثة فتاة منتحرة حيث تسلم ذوو الفتاة جثمانها بعد التحفظ عليها في ثلاجة الموتى لمدة 18 يوما لاستكمال إجراءات التحقيق.
وأوضحت المصادر، أن الفتاة وصلت لمستشفى محايل في حالة حرجة إثر تناولها كمية من كبسولات علاج الصرع الخاصة بإحدى شقيقاتها، لتدخل في غيبوبة ويتم إدخالها قسم العناية المركزة.
وأشارت إلى أن حالة الغيبوبة التي أصيبت بها الفتاة صاحبها نقص حاد في السكر وارتفاع في حموضية الدم، مع صعوبة بالغة في التنفس، وأرسلت عينات من دمها ومعدتها لمركز السموم لتحليلها، لكنها فارقت الحياة لاحقاً متأثرة بالعقار الذي تناولته.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 39739 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 2075 ] نشر منذ 2 ساعتين

صدق وربي طرفة ابن العبد
ذلك الرجل الجاهلي عندما أنشد
وظُلْمُ ذَوِي القُرْبَى أَشَدُّ مَضَاضَـةً .عَلَى المَرْءِ مِنْ وَقْعِ الحُسَامِ المُهَنَّـدِ
مسكينة والله
رحمها الله
ربما تساوى لديها الموت والحياة
حتى انتحرت
ربما انتحرت من ظلم الأقارب
ظلم الإنسان اخية الإنسان
صرنا في زمن لا انسانية ولا رحمة
الله المستعان

[ عدد التعليقات: 6614 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحــول ولا قــوة إلا بالله العــلي العظــيم . خســرت دنــياها وآخــرتها .

[ عدد التعليقات: 2114 ] نشر منذ 1 ساعة

ضغوط الحياة ومشاكلها كثيرة .. والبعض لا يستطيع تحملها …..

[ عدد التعليقات: 5698 ] نشر منذ 40 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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