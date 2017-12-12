منشورات التحالف العربي في اليمن تغرق مناطق التحرير وصنعاء القديمة وشعوب

فهمي محمد(صدى):

في تطور جديد، قامت مقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، بإلقاء منشورات فوق العاصمة اليمنية صنعاء، تدعو المواطنين للتعاون في تخليص اليمن من ميليشيات الإرهاب الحوثي.

وقال سكان في صنعاء: إن المنشورات سقطت في مناطق التحرير وصنعاء القديمة وشعوب والحصبة وهبرة.

وبحسب المنشورات، فإن قوات الشرعية أعلنت أنها قادمة لتخليص سكان صنعاء من الإرهاب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي ضد المواطنين.

والأسبوع الماضي، ألقى التحالف منشورات كُتب فيها: ” التحالف العربي يطلب من الشعب اليمني ترجيح مصالح الوطن والأمة العربية والالتفاف لقطع يد إيران من اليمن العزيز “.

وجاء في منشور آخر: “إلى أهلنا الكرام في صنعاء وجميع محافظات اليمن العزيزة: نحن مع انتفاضتكم المباركة ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية التي أنهكت الشعب اليمني”.