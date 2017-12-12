وفاة طفل سحلا على الأسفلت إثر حادث مروري في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

توفي طفل سحلا على الأسفلت وأصيب 5 آخرين إثر حادث مروري بتصادم مركبة بأخرى متعطلة على طريق صيادة بني مالك بمحافظة ميسان جنوبي الطائف، مساء أمس الإثنين.

وتعطلت مركبة من نوع ” فورد ” كان يستقلها ثلاثة أشقاء، بينهم طفل في العاشرة من عمره، على طريق صيادة بني مالك، ما دفع الأشقاء الثلاثة للخروج منها، حتى حضور مركبة من نوع وانيت، لسحب المركبة المتعطلة.

وبعد حضور “الوانيت” وأثناء ربطها بالمركبة المتعطلة لسحبها، جاءت مركبة من نوع مازدا، يستقلها 5 أشخاص، ولم يستطِع قائدها تفادي المركبة فاصطدم بها، ما أدى إلى سحل الطفل على أسفلت الطريق ومن ثم وفاته ونجاة شقيقيه، فيما أصيب الـ 5 أشخاص في المركبة المازدا بإصابات متعددة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.