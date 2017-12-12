تماس كهربائي يحرق مكيفًا ويُخلي 4 أشخاص في الصالحية

عادل الحربي(صدى):

تمكن مدني عرعر مساء أمس الإثنين، من إخماد حريق اندلع في مكيف بشقة في حي الصالحية.

وبحسب ما ذكر الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كان الحادث نتيجة التماس كهربائي، فيما تم إخلاء 4 أشخاص، وهم بصحة جيدة.

وفي وقت سابق، باشر مدني خميس مشيط حادثة اختناق عاملين داخل خزان مياه بفناء أحد المنازل، حيث تم نقل أحدهم للمستشفى وتوفي الآخر؛ جراء تعرضه لاستنشاق مواد التنظيف.