شركة فرنسية ترغب بالمشاركة في بناء مفاعل نووي بالمملكة

طلال الغامدي(صدى):

أبدت شركة ” إي دي إف ” الفرنسية، رغبتها بالمشاركة في خطط المملكة لبناء مفاعلات نووية، في إطار سعي المملكة لتقليص الاستهلاك المحلي للنفط، والاعتماد على مصادر أخرى لتوليد الطاقة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية جان برنار ليفي، أن شركته تريد مشاركة المملكة في مساعيها لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري في إمداداتها من الطاقة، وبناء قدرة لتوليد الكهرباء النووية تبلغ 17.6 جاجاوات بحلول عام 2032.

وأضاف ليفي أنهم سيستجيبون لهذه الفرصة في جميع تقنيات الطاقة التي تتمتع فيها شركته بالكفاءة، وهي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية، وفقا لوكالة رويترز.