ترامب يهاجم قانون الهجرة بعد اعتداء نيويورك

واشنطن(صدى):

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ” الحاجة الملحة ” لأن يقر الكونجرس إصلاحا لقانون الهجرة المتراخي الذي ” يسمح لعدد كبير جدا من الأشخاص الخطرين ” بدخول الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات على تفجير إرهابي نفذه مهاجر بنغلادشي في نفق مترو قرب تايمز سكوير في نيويورك صباح الاثنين وأوقع ثلاثة جرحى.

وقال ترامب في بيان، إنه ” يجب على أمريكا أن تعالج نظام الهجرة المتراخي الذي يسمح لعدد كبير جدا من الأشخاص الخطرين وغير المتحقق منهم بشكل كاف بالوصول إلى بلادنا “.

وأكد الرئيس الأمريكي أن منفذ الهجوم ” دخل بلادنا من خلال الهجرة المتسلسلة للأسرة الممتدة لا يتفق والأمن القومي “.

وشدد ترامب في بيانه على أن ” محاولة الاعتداء الفتاك في نيويورك اليوم -ثاني هجوم إرهابي في نيويورك في غضون شهرين- تؤكد مجددا على الحاجة الملحّة لأن يقر الكونغرس إصلاحات تشريعية لحماية الأميركيين “.

ودافع ترامب عن الأمر التنفيذي المثير للجدل الذي أصدره ومنع بموجبه رعايا سبع دول هي اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية وتشاد من دخول الولايات المتحدة، معتبرا أن هذا المرسوم ليس سوى ” خطوة إلى الأمام ” على طريق جعل نظام الهجرة أكثر أمنا.