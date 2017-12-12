بالفيديو.. قصة الرجل العراقي الخارق الذي أنجب 26 طفلا
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل عراقي بسيط يؤكد أنه تزوج صغيرا ، وفي أول حمل لزوجته أنجبت ٨ توائم، وفي الحمل الثاني أنجبت ٦ توائم.
وأضاف الرجل أنه في الحمل الثالث أنجبت ٤ توائم، وبعدما توفيت زوجته الأولى تزوج اختها وفي أول حمل لها رزق بـ٥ توائم وفي حملها الثاني رزق بـ٣ توائم فأصبح لديه 26 ولد وبنت، قامت الحكومة العراقية بضربه إبرة لايقافه مؤقتا عن الإنجاب.
علي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما شاء الله هذا بس يعطس يجي له ولد
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39739 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يبارك لك فيهم ,,
,, بس ليش رضيت يضربوك ابرة إخصاء ؟؟
.. غلطان ميه باالميه ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6614 ] نشر منذ 2 ساعتين
فحــــــل ما شاء الله .
جود[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 48 دقيقة
شكله يوصله لييين اخر شي هههههههههههه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5700 ] نشر منذ 47 دقيقة
خير ان شاء الله
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2075 ] نشر منذ 19 دقيقة
اعرف شخصياً رجل
تزوج اول امرأة
رزقه الله عشرة ابناء ذكور ؟؟
تزوج الثانية رزقة الله عشرة ابناء ذكور؟؟
ما شاء الله تبارك الله
ليس لديه أي بنت؟؟
الأولاد عطايا من الله والبنات نعمة الحياة
عفواً أ تظنون انها فحولة منه لا وربي
بل مصداق قولة تعالى
(يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2107 ] نشر منذ 11 دقيقة
نعم الرزق بيد الله على تعدد مشاربه-ونعمة الأبناء رزق-واذا أراد شي يهئ له الأسباب-