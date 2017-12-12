بالفيديو.. قصة الرجل العراقي الخارق الذي أنجب 26 طفلا

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل عراقي بسيط يؤكد أنه تزوج صغيرا ، وفي أول حمل لزوجته أنجبت ٨ توائم، وفي الحمل الثاني أنجبت ٦ توائم.

وأضاف الرجل أنه في الحمل الثالث أنجبت ٤ توائم، وبعدما توفيت زوجته الأولى تزوج اختها ‏وفي أول حمل لها رزق بـ٥ توائم ‏وفي حملها الثاني رزق بـ٣ توائم ‏فأصبح لديه 26 ولد وبنت، ‏قامت الحكومة العراقية بضربه إبرة لايقافه مؤقتا عن الإنجاب.