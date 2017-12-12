العدل تلغي صكوك أراضي مزورة بمليارات الريالات وتعيدها للدولة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن عزم وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، إصدار عدة قرارات بإلغاء صكوك مزورة وغير نظامية على مساحة وصلت حوالي 586 مليون متر مربع، في مختلف مناطق المملكة، بقيمة سوقية تقدر بالمليارات، وإعادتها لأملاك الدولة، وتقديم المتورطين في استخراجها للعدالة.

وأوضحت المصادر، أن الصكوك الملغاة خلال الأشهر الماضية جاءت على النحو التالي:

الرياض: صك أرض وما تفرع منه بمساحة 13 مليوناً و100 ألف م2، واستند قرار وزير العدل على ملاحظات عدة كشفتها المحكمة المختصة عند فحصها لهذا الصك، منها أنه ليس له سجل، وتم استخراجه عبر كتابة عدل خارج ولاية العقار المكانية، كما أن الرقم المستخرج للصك خاص بقضية جنائية وليس لأرض مسجلة في النظام، وفقا لصحيفة المدينة.

إلغاء 8 صكوك مزورة في منطقة الرياض، وتم استخراجها على أراض حكومية بمساحة إجمالية قدرها 352 مليوناً و316 ألف م2، وذلك بعد أن كشفت إِجْرَاءَات الرقابة الإلكترونية والتفتيش الدوري على كتابات العدل وكتاب العدل واستفسارات الجهات المعنية، عن تزوير هذه الصكوك، والتي ليس لها ضبط أو سجل أو أساسات منح، وتم استخراجها باسم كاتب عدل منتقل من وزارة العدل منذ 25 عاماً، وتمريرها على كتابة العدل لاستخراج صكوك حديثة عليها. واتخذت وزارة العدل الإجراءات التي وجه بها الوزير حيال الصكوك الثمانية؛ إذ تمت إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة، وإحالة الصكوك إلى محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، للنظر فيها وَفْقَ الوجه الشرعي والنظامي.

جدة – مكة: ألغت الوزارة خلال ذات الفترة عدة صكوك غير نظامية في جدة بمساحة تقترب من 5 ملايين م2، كما تم إحالة صك في منطقة حيوية على طريق مَكَّة – جدة، مساحته تقدر بمليون م2 إلى محكمة الاستئناف لدراسته، وذلك بعد رصد عدة مخالفات عليه، تتمثل في أنه لا يستند إلى ملكية سابقة أو منحة، كما أنه احتوى على إضافة تخالف مَا تقرر في نظام القضاء، حيث اتخذت المحكمة قرارها بإلغائه وما تفرع منه من صكوك.

كما قررت العدل إلغاء صكين تقدر مساحتهما الإِجْمَالية بأكثر من 22 مليون م2 يشتملان على 22 قطعة أرض في جدة، حيث تبين أنهما استخرجا بطريقة غير نظامية، إذ أصدرت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة قرارات عدة بشأنهما، منها التأكيد على إلغاء جميع مَا تفرع من الصكين من صكوك والتهميش على الضبط والسجل بالإلغاء، وعدم قبول أَي صك مستند إليهما، إضافة إلى أن من كان متضرراً ممن أفرغ له فله حق الرجوع إلى القضاء للنظر في طلبه بالوجه الشرعي.

وتم إلغاء صك تم تطبيقه على أرض حكومية بمساحة بلغت أكثر من 9 ملايين م2 في محافظة جدة، بعد صدور قرار محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة القاضي بنقض هذا الصك وما تفرع منه لعدم نظاميته، وأرض على مساحة 20 مليون متر مربع بمحافظة جدة، وأَيْضَاً صك أرض استخرج بطريقة مخالفة في جدة على مساحة 18 مليون م2.

جازان: صك أرض بمساحة 2 مليون م2، وما تفرع منه من صكوك استخرجت بطريقة غير نظامية على أرض حكومية في منطقة حيوية بجازان، تقدر قيمتها السوقية بـ2 مليار ريال.

الخرج: صك بمحافظة الخرج على مساحة 35 مليون م2 مطبق على أرض حكومية.

الأحساء: صك لأرض تقدر مساحتها الإجمالية بمليون م2 تقع في أحد المواقع القريبة من الأحساء.

المدينة المنورة: أرض بمساحة 30 ألف متر مربع ، تم استخراجها جميعا بطريقة غير نظامية.