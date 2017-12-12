منع التصوير بالحرمين الشريفين خلال الحج والعمرة
أصدر رئيس شؤون الحج والعمرة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية خالد جاسم المالود، قرارا بوجوب الالتزام بالتعميم الخاص بمنع التصوير في الحرمين الشريفين بهدف احترام مشاعر مرتادي الحرمين الشريفين، وعدم الابتذال واللهو أثناء ممارسة العبادة.
وعمم المالود، تنويها إلى جميع أصحاب حملات الحج والعمرة المرخصة بالالتزام بما قررته وزارة الحج من قبل، والمتعلق بمنع التصوير داخل الحرمين الشريفين، وفي ساحاتهما بجميع أنواعه وأشكاله وبأية وسيلة كانت، مشيرا إلى أنه في حال مخالفة هذه التعليمات، فإن الجهات الأمنية لديها تعليمات بمصادرة المادة المصورة، وآلة التصوير إذا لزم الأمر.
hani[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة
قرار ممتااااااااااز
البعض نفسه رديه وهو في عباده
سلطان[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 31 دقيقة
أخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ،،، الناس ماخذينها سناب شات وهاي كيكرز ومسخرة ..
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6614 ] نشر منذ 18 دقيقة
. شـــــي جمــــيل ومِنـــــتاز .👍👌👏👋🏾👍🏾.