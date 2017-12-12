إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بالطائف

علي القحطاني(صدى):

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة الطائف مساء الاثنين، بلاغ عن وجود حادث تصادم وقع على طريق وادي وج أمام مدرسة شباب الفهد الأهلية مما خلف وراءه عددا من الإصابات.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي أن غرفة العمليات تلقت البلاغ عند الساعة ١١:٢٦م والتي بدورها قامت بتوجيه أربع فرق اسعافية وفرقتي تدخل سريع بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري .

وأضاف: ” عند وصول اول فرقة للموقع اتضح أن الموقع به خمس إصابات ، إثنتان منها صنفت ببالغة الأهمية فيما كانت الثلاث إصابات المتبقية مستقرة ” .

وعلى الفور تم التعامل مع الحالات جميعها وتقديم الخدمة الاسعافية الطارئة لهم .

وتابع ” تم نقل حالة توقف قلب وتنفس الى مستشفى الأمير منصور فيما نقلت حالة بليغة إصابة رأس مع الثلاث حالات المستقرة الى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف ” .