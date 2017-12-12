تفاصيل طلب ” ملياردير الخبر ” تنفيذ تسوية بعد ضبطه مختبئا في مزرعته

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر، عن سعي الملياردير السعودي الذي ضبط مختبئا في مزرعته بالخبر، للوصول إلى اتفاق يتيح إطلاق سراحه بعد سداد جزء من ديونه، وذلك بعدما تم القبض عليه لتراكم الديون التي وصلت إلى عشرات مليارات الريالات.

وأفادت وكالة ” رويترز ” ، بأن شركات تسعى إلى إعداد تسوية مقترحة تغطي قرابة 15 مليار ريال من الديون، وأرسلت الشركة رسالة إلى الدائنين تخبرهم فيها بأنهم سيحصلون على مبالغ أكبر مما سيستردونه إذا تمت تصفية الشركة بحكم القضاء.

وأكدت الوكالة أن لرجل الأعمال حصصًا ومساهمات في شركات كبرى مثل بنك ” إتش.إس.بي.سي ” ، وقُدرت ثروته عام 2007 بأكثر من 37 مليار ريال، إلا أن شركته انهارت تحت وطأة الديون، وتم القبض عليه وأُودِع السجن، لتنفيذ أحكام صادرة ضده من محكمة التنفيذ.

وتم القبض على رجل الأعمال بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث بحثت الجهات الأمنية عنه طوال الصباح في قصره ولم تتمكن من العثور عليه، برغم تمشيط المكان بمساحاته الواسعة، إلا أنه تم العثور عليه مساءً مختبئاً فوق سطح إحدى الغرف المهملة في مجمع أحراش وغرف عمالة مهجورة يملكها.