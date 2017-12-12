انتحاري نيويورك يكشف أسباب قيامه بالتفجير في مترو تايمز سكوير 

واشنطن(صدى):

أفادت وسائل إعلام أمريكية عديدة أن المهاجر البنجلادشى عقائد الله، والذي فجّر عبوة ناسفة بدائية الصنع في نفق مترو قرب تايمز سكوير في نيويورك صباح أمس الإثنين قال للمحققين أنه اراد شن هجوم باسم تنظيم داعش.

ومع أن الشرطة لم تؤكد في الحال هذه المعلومة، الا أن حاكم ولاية نيويورك ماريو كومو قال أن المشتبه به الذي اعتقل بعد أن اصيب بجروح في الانفجار “تأثر” على ما يبدو بالجماعات المتشددة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز ووسائل إعلام أخرى عن مصادر في الشرطة أن المشتبه به قال للمحققين أنه نفذ هجومه استجابة لنداءات تنظيم داعش بهذا الشأن.

وأضاف انه اختار نفق المترو الذي يربط بين ميدان تايمز سكوير الشهير ومحطة سلطة الموانئ بسبب وجود شاشات تلفزيون عديدة فيها وملصقات ميلادية تذكّر بالهجمات التي نفذت باسم التنظيم المتشدد واستهدفت أسواقا ميلادية في ألمانيا، بحسب المصادر نفسها.

وأوضحت نيويورك تايمز نقلا عن مصادرها أن المشتبه به أراد أيضا الانتقام من الغارات التي تشنها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا وسواها من البلدان.

وقالت الشرطة أن منفذ التفجير هو مهاجر بنجلادشى يدعى عقائد الله (27 عاما) ويقيم في حي بروكلين وكان يحمل “عبوة ناسفة بدائية الصنع” يبدو أنها انفجرت قبل الاوان.

يذكر أن الانفجار وقع في الساعة 07,20 (12,20 ت غ) في ساعة الذروة في نفق مترو يربط محوري نقل مهمين هما تايمز سكوير ومحطة النقل البري في سلطة الموانئ “بورت اوثوريتي” غير بعيد من الشارع رقم 42 والجادة الثامنة فى المدينة.