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تطور جديد في قضية المرأة التي زوجها والدها من اثنين في المملكة

تطور جديد في قضية المرأة التي زوجها والدها من اثنين في المملكة
نايف السالم(صدى):

تقدم الزوجين اللذين تزوجا من الفتاة السعودية إلى محكمة الأحوال الأسرية، كل منهما على حدة، وتلفظا بصيغة تطليق زوجتهما المشتركة، مع تمسكهما بحقهما الشرعي في مقاضاة ومحاسبة الأب نظير الجرم الذي أقدم عليه.

وتزوجت الفتاة الرجلين، إذ قدم والدها بلاغا إلى جهة الاختصاص يفيد بتغيبها، وطبقا للمعلومات فإنها عاشت مع الاثنين في بيتيهما، غير أن والدها زعم أن ابنته طلقت من زوجها الأول بعد 10 أيام، ما دعاه إلى تزويجها الثاني، الأمر الذي تنفيه الوقائع.

وقال الصحيفة أن المأذون الذي عقد للزوج الثاني سجل المعلومات في وثيقة الزواج بأن العروس ما زالت بكرا، ليعود الأب زاعما أنه نسي أن ابنته مطلقة ثم تراجع عن ذلك لاحقا، مؤكدا أنه أبلغ المأذون أن ابنته مطلقة غير أنه لم يدون ذلك في الوثيقة!

وشككت الصحيفة أن يكون لدى الأب مطامع مالية للحصول على مهر ومؤخر صداق ابنته، إذ كشفت المعلومات عن خلافات ومطالبات مالية كانت قائمة بين والد الفتاة وزوجها الأول.

من جهة أخرى فإن الجهة المعنية استجوبت كل زوج بمفرده، كما تم استجواب المأذونين ومواجهتهما بوالد الفتاة، وينتظر بداية التحقيق مع الزوجة المشتركة حال العثور عليها للرد على أسئلة جهات التحقيق، ونفى الأب التهم المنسوبة إليه دون أن يقدم ما يبرر فعلته، خصوصا بعد تضارب أقواله وعدم مطابقتها للواقع.


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13 تعليق

[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 5 ساعات

استغفر الله قصه ماتدخل في الراس الحمدلله والشكر وهذا حنا ٢٠١٧

[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 4 ساعات

القصة هذه إمتحان للعقول كل مايبون يكحلونها يعمونها

[ عدد التعليقات: 39739 ] نشر منذ 4 ساعات

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يستر حالنا وحالكم وحالها مسكينة
وأحوال المسلمين أجمعين ..
ياربي استر عوراتنا وآمن روعاتنا …

[ عدد التعليقات: 6614 ] نشر منذ 3 ساعات

لاحــــــول ولا قــــــوة إلا بالله العــــــلي العظــــــيم .

[ عدد التعليقات: 1832 ] نشر منذ 3 ساعات

كيف نفى وهو مزوجها ؟؟

[ عدد التعليقات: 14604 ] نشر منذ 3 ساعات

كيف عاشت مع الاثنين في بيتهمها ؟ يعني مع واحد في النهار وبعدين تروح لثاني في الليل
ايش الحكايه الملخبطه اللي كأنها فلم هندي

[ عدد التعليقات: 2075 ] نشر منذ 2 ساعتين

انا مع رأي محرومه المحترمة وفقها الله
نعم هناك لغز يكتنفه الغموض؟؟
وانا ع ثقة ان الجهات المختصة سوف
تكتشفه بإذن الله تعالى
اللهم لا شماته اللهم لا شماته يارب

[ عدد التعليقات: 574 ] نشر منذ 2 ساعتين

الموضوع مبني على ضعافت نفس من الجميع

[ عدد التعليقات: 5538 ] نشر منذ 2 ساعتين

إحذر لسانك أيها الإنسان / لا يلدغنك إنه ثعبان // _ وإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس / فتذكر قدرة الله عليك

[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 1 ساعة

ابو باسم الله يضعفك ويسلط عليك حنا مجتمع محافظ لكن هاذا تلقاه من عيناتك واشكالك

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