تطور جديد في قضية المرأة التي زوجها والدها من اثنين في المملكة
تقدم الزوجين اللذين تزوجا من الفتاة السعودية إلى محكمة الأحوال الأسرية، كل منهما على حدة، وتلفظا بصيغة تطليق زوجتهما المشتركة، مع تمسكهما بحقهما الشرعي في مقاضاة ومحاسبة الأب نظير الجرم الذي أقدم عليه.
وتزوجت الفتاة الرجلين، إذ قدم والدها بلاغا إلى جهة الاختصاص يفيد بتغيبها، وطبقا للمعلومات فإنها عاشت مع الاثنين في بيتيهما، غير أن والدها زعم أن ابنته طلقت من زوجها الأول بعد 10 أيام، ما دعاه إلى تزويجها الثاني، الأمر الذي تنفيه الوقائع.
وقال الصحيفة أن المأذون الذي عقد للزوج الثاني سجل المعلومات في وثيقة الزواج بأن العروس ما زالت بكرا، ليعود الأب زاعما أنه نسي أن ابنته مطلقة ثم تراجع عن ذلك لاحقا، مؤكدا أنه أبلغ المأذون أن ابنته مطلقة غير أنه لم يدون ذلك في الوثيقة!
وشككت الصحيفة أن يكون لدى الأب مطامع مالية للحصول على مهر ومؤخر صداق ابنته، إذ كشفت المعلومات عن خلافات ومطالبات مالية كانت قائمة بين والد الفتاة وزوجها الأول.
من جهة أخرى فإن الجهة المعنية استجوبت كل زوج بمفرده، كما تم استجواب المأذونين ومواجهتهما بوالد الفتاة، وينتظر بداية التحقيق مع الزوجة المشتركة حال العثور عليها للرد على أسئلة جهات التحقيق، ونفى الأب التهم المنسوبة إليه دون أن يقدم ما يبرر فعلته، خصوصا بعد تضارب أقواله وعدم مطابقتها للواقع.
امي يانبع الحنان[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 5 ساعات
استغفر الله قصه ماتدخل في الراس الحمدلله والشكر وهذا حنا ٢٠١٧
رعد ***[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 4 ساعات
القصة هذه إمتحان للعقول كل مايبون يكحلونها يعمونها
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39739 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1368 ] نشر منذ 3 ساعات
نكبتها الله ينكبك
القروي[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يستر حالنا وحالكم وحالها مسكينة
وأحوال المسلمين أجمعين ..
ياربي استر عوراتنا وآمن روعاتنا …
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6614 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحــــــول ولا قــــــوة إلا بالله العــــــلي العظــــــيم .
العدناني[ عدد التعليقات: 1832 ] نشر منذ 3 ساعات
كيف نفى وهو مزوجها ؟؟
abu ammar[ عدد التعليقات: 14604 ] نشر منذ 3 ساعات
كيف عاشت مع الاثنين في بيتهمها ؟ يعني مع واحد في النهار وبعدين تروح لثاني في الليل
ايش الحكايه الملخبطه اللي كأنها فلم هندي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22278 ] نشر منذ 3 ساعات
السالفه فيها شي غامض
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2075 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا مع رأي محرومه المحترمة وفقها الله
نعم هناك لغز يكتنفه الغموض؟؟
وانا ع ثقة ان الجهات المختصة سوف
تكتشفه بإذن الله تعالى
اللهم لا شماته اللهم لا شماته يارب
ابوباسم[ عدد التعليقات: 574 ] نشر منذ 2 ساعتين
الموضوع مبني على ضعافت نفس من الجميع
jamalco[ عدد التعليقات: 5538 ] نشر منذ 2 ساعتين
إحذر لسانك أيها الإنسان / لا يلدغنك إنه ثعبان // _ وإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس / فتذكر قدرة الله عليك
سيف سعيد[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 1 ساعة
ابو باسم الله يضعفك ويسلط عليك حنا مجتمع محافظ لكن هاذا تلقاه من عيناتك واشكالك