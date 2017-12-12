البرلمان العربي يدعو إلى تشكيل وفود برلمانية لزيارة عواصم العالم الفاعلة دعماً للقدس

القاهرة(صدى):

دعا البرلمان العربي إلى عقد قمة عربية طارئة لوضع خطة عربية شاملة تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها مدينة القدس الشرقية، وتشكيل وفود من البرلمان العربي لزيارة البرلمانات المماثلة خاصةً البرلمان الإفريقي والبرلمان الأوروبي، وعدد من البرلمانات الدولية الفاعلة لدعم القدس وحشد تأييد المجتمع الدولي للتصدي للقرار الأمريكي.

جاء ذلك في القرار الذي أصدره البرلمان العربي في ختام جلسته الطارئة التي عُقدت بجامعة الدول العربية اليوم برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، لبحث تداعيات قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة بقيادة عملية السلام بعد أن أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية وسيطاً غير نزيه وغير مقبول في تحقيق السلام الدائم والشامل، وأصبحت طرفاً في النزاع باتخاذها موقفاً منحازاً للقوة القائمة بالاحتلال.

كما طالب المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، الاضطلاع بمسئولياته تجاه إبطال هذا القرار، واتخاذ كافة الإجراءات لرفض سياسة الأمر الواقع، والالتزام بالقرارات الأممية والإجماع الدولي بشأن الوضعية القانونية لمدينة القدس، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بهذا الصدد.

ودعا البرلمان العربي المجتمعات العربية لمقاطعة السلع الأمريكية، وحث جامعة الدول العربية على إحياء مكتب المقاطعة العربية للقوة القائمة بالاحتلال إسرائيل، وإيجاد حالة من الضغط الاقتصادي لمواجهة القرار الأمريكي.

وناشد البرلمان العربي كافة وسائل الإعلام العربية وخاصة الناطقة بكل اللغات الأجنبية، حشد كل الجهود من أجل قضية القدس وتعزيز التواصل مع الجاليات العربية في الدول الأجنبية لاسيما في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.