إغلاق خط ببحر الشمال واعتداء نيويورك يرفعان أسعار النفط

واشنطن(صدى):

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين، لتعوض الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق من الجلسة، بعد إغلاق خط أنابيب في بحر الشمال لإجراء إصلاحات وتركيز المستثمرين على السلع الأولية عقب انفجار في نيويورك.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.29 دولار أو نحو اثنين بالمئة، لتبلغ عند التسوية 64.69 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمبركي 57.99دولار للبرميل عند التسوية، بارتفاع 63 سنتا أو واحد بالمئة عن التسوية السابقة.

وبلغ الفارق بين الخامين أعلى مستوياته منذ أواخر أكتوبر، مع صعود خام برنت بعد إغلاق خط الأنابيب الذي ينقل أكبر خامبين خامات نفط بحر الشمال الخمسة التي تدعم خام القياس.

كان خط الأنابيب، الذي تبلغ طاقته 450 ألف برميل يوميا وينقل خام فورتيس من بحر الشمال إلى مرفأ كينيل للمعالجة في اسكتلندا، يعمل بطاقة منخفضة لنحو أربعة أيام قبل إغلاقه.

وقال جون كيلدوف الشريك لدى أجين كابيتال إل.إل.سي في نيويورك إن السوق كانت تتوقع عودة خط الأنابيب للخدمة سريعا وفوجئت بطول فترة الإغلاق.

وصعد الخامان في وقت سابق من الجلسة في أعقاب انفجار بمحطة بورت أوثوريتي للحافلات في نيويورك، أحد أكثر مراكز النقل في المدينة ازدحاما.