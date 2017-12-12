بالفيديو.. مذيع يقدم نصيحة لنادي ” العين ” الإماراتي بشأن ” عموري ” .. ومغردون يردون

نواف السالم(صدى):

نصح الناقد الرياضي بندر الرشود، إدارة نادي العين الإماراتي بعم إعارة اللاعب عمر عبدالرحمن ” عموري ” لصالح نادي الهلال السعودي .

جاء ذلك خلال إحدى حلقات برنامج آخر شوط على قناة “إم بي سي برو” ، والذي يقدمه الإعلامي عبدالرحمن الحميدي ، وأثار طلب بندر الرشود تعجب مقدم البرنامج وكذلك ضيف البرنامج المحلل الرياضي فواز الشريف .

وبرر الرشود نصيحته لنادي العين بأن عموري هو الركيزة الأساسية بنادي العين وهو رمانة الميزان ، ويجب ألا يخرج خارج أسوار النادي ، وكيف أعطي لاعب مثل عموري لنادي سألتقيه ذهابا وإيابا؟ ” .

ورد عليه فواز الشريف بطريقة ساخرة : ” ما يبي ييجي إنت عارف المنافسة -يقصد المنافسة بين نادي الهلال ونادي النصر- ، متسائلاً : ” إيش النصيحة هذي؟ “، مضيفاً : ” اللاعب عموري وجوده في الهلال إضافة للتوأمة الموجودة بين الناديين وكذلك الجماهيرية الموجودة بينهما ، وأنا أتوقع إن العين والهلال سيتعدون مرحلة المجموعات “.

وانهالت تعليقات النشطاء على تصريحات بندر الرشود ، فقال صالح العنزي : ” للاسف مثل هذا المحتقن يعتلي منصة إعلامه مثل قناة ام بي سي . و نفتخر بوجود الشريف صاحب الرأي الشريف” .

فيما قال زياد حمد : ” وضعك صعب ي الرشود ! م شفنا اعلامي اماراتي نصح العين بعدم التعاقد مع زوران بوقت النصر كان محتاجه .. وشفنا محبتكم لهم يوم تعاقدوا مع زوران الحين تؤثرون ع انفسكم ، سبحان الله” .

وقال محمد : ينصح نادي العين الإماراتي مايفرط بعموري لنادي سعودي. .وهو سعودي هههه الحقد والحسد على الهلال.