عبد العزيز الهشبول يتعرض للهجوم من قبل نشطاء ” تويتر “.. لهذا السبب 

نواف السالم(صدى):

انتقد الكاتب الرياضي محمد القرني، بقوة الإعلامي ومقدم البرامج عبدالعزيز الهشبول بسبب تعليقه على صورة لفريق الفتح بعد انتهاء مباراة الهلال .

ووضع الهشبول صورة للاعبي الفتح بعد نهاية مباراتهم مع الهلال وهم يسجدون في أرضية الملعب شكراً لله على نتيجة اللقاء والذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وعلق الهشبول ساخراً: أعتقد هذه الصورة عندما فاز الفتح بلقب بطولة الدوري! .

ورد عليه القرني بتغريدة قاسية قال فيها: “إذا كانت هذه عقلية ومستوى تفكير الإعلام ومقدمي البرامج الاستخفاف بالمنافسين ، هؤلاء بكل أسف سبب الاحتقان وتأجيج التعصب وزرع الكراهية في المدرجات.”المملكة وإعداد برنامج فعاليات رياضية ثابت لجميع المكاتب لتنفيذه وفق خطة زمنية معينة، بالإضافة إلى التعاون ما بين مكاتب الهيئة والاتحادات الرياضية التي ستنفذ هي الأخرى برامج تعنى بالرياضة المجتمعية في المناطق .