إسناد مهمة عرض الاستراتيجية الخاصة للبرامج في الاتحاد السعودي إلى امرأة

نواف السالم(صدى):

أسند الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، خلال ورشة عمل مع مديري مكاتب الهيئة العامة للرياضة بالمناطق مهمة عرض استراتيجيته الخاصة بالبرامج والفعاليات التي يسعى لتنفيذها في مختلف المناطق إلى ” امرأة ” وقدمت في الورشة عرضا مرئيا شاملا عن استراتيجية الاتحاد وما تتضمنه من برامج وفعاليات رياضية متنوعة تعنى بتنمية الرياضة في المجتمع ليتحول إلى مجتمع رياضي صحي يتوافق مع أهداف رؤية 2030.

وخلصت أعمال الورشة إلى الاتفاق على التعاون المشترك بين الاتحاد وجميع مكاتب الهيئة في مختلف محافظات ومناطق المملكة وإعداد برنامج فعاليات رياضية ثابت لجميع المكاتب لتنفيذه وفق خطة زمنية معينة، بالإضافة إلى التعاون ما بين مكاتب الهيئة والاتحادات الرياضية التي ستنفذ هي الأخرى برامج تعنى بالرياضة المجتمعية في المناطق .