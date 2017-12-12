اعتقال رجل حاول تسلق سور قصر بكنغهام

لندن(صدى):

أكدت الشرطة البريطانية، اعتقال رجلا حاول تسلق سور عند قصر بكنغهام مقر إقامة الملكة إليزابيث في وسط لندن، مضيفة أن الحادث غير مرتبط بالإرهاب.

وأضافت شرطة لندن أن الرجل البالغ من العمر 24 عاما اعتقل للاشتباه في تعديه على الملكية الخاصة مساء الأحد، بعد ثلاث دقائق من قفزه فوق سياج خارجي منخفض قرب القصر.

وأوضحت الشرطة ” لم يتم العثور على أي أسلحة هجومية مع الرجل ولا يجري التعامل مع الحادث باعتباره متصلا بالإرهاب “.

وأطلق سراح الرجل بكفالة ويخضع لتقييم لحالته العقلية.