الذهب يستقر بعد تكبده لأكبر خسارة

واشنطن(صدى):

استقرت أسعار الذهب دون 1250 دولارا للأوقية ” الأونصة “، أمس الاثنين، بعدما تكبدت أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من ستة أشهر مع توقع الأسواق رفع أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 1858 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1244.77 دولار للأوقية.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم فبراير 1.50 دولار أو 0.1 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1246.90 دولار للأوقية.

وهبط المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة الأسبوع الماضي، ليسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي ” البنك المركزي الأميركي ” أسعار الفائدة خلال اجتماعه بشأن السياسة النقدية الذي يعقد على مدى يومين ويختتم الأربعاء، لكن الأنظار ستراقب بيان البنك عن كثب تحسبا لأي مفاجآت.

ويتأثر الذهب كثيرا برفع أسعار الفائدة الأميركية، إذ يزيد ذلك من تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا بينما يدعم الدولار المقوم به المعدن الأصفر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.5 بالمئة إلى 15.76 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1008.70 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.3 في المئة إلى 889.80 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ فبراير 2016 الأسبوع الماضي.