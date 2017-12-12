وصلة هجوم من ” العوين ” على المزايدين في حق المملكة بشأن قضية القدس 

عادل الحربي(صدى):

قال الكاتب الدكتور محمد عبدالله العوين، إن من يزايدون على دور المملكة تجاه فلسطين وقضية القدس تخطفتهم التنظيمات الإخوانية ولا يتقنون سوى الحساب بالريال القطري والإيراني وبالدولار الأمريكي وبالجنيه الإسترليني وبالليرة التركية وبالشيكل الإسرائيلي.

وأكد الكاتب في مقال له منشور بصحيفة ” الجزيرة ” بعنوان ” “أيتها السعودية العظيمة: بعض الصمت ليس حكمة!1-2 ” أما وقد تنابح الشتامون والموتورون والكارهون من عرب الشمال ممن تخطفتهم تنظيمات إخوانية وبقايا بعث وفضلات قومية، ومن طائفيين ينعقون بصوت إمام غائب وقدسية ولي فقيه، وحزبيين من كل ملة وعلة ومذهب، وتجار مواقف وأدعياء أيدلوجيات وزوار سفارات قطرية وإيرانية وتركية وإسرائيلية من عرب ومسلمين بالهوية يعرف بعضهم العربية وكثيرون لا يجيدون منها إلا الشعارات وكتابة اللافتات، ولكنهم يتقنون الحساب بالريال القطري والإيراني وبالدولار الأمريكي وبالجنيه الإسترليني وبالليرة التركية وبالشيكل الإسرائيلي!

وأضاف أما وقد تلوثت شبكات التواصل الاجتماعي من تويتر إلى الفيس بوك وغيرهما، وعشرات الفضائيات التي تبث من أحضان الضاحية أو من طهران أو من تركيا أو من قطر عاصمة القرار الإسرائيلي أو من صنعاء المحتلة، وصاح فيها الصائحون، وتنادى فيها المتنادون، واحتقن فيها المحتقنون أن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشرقية صدر من الرياض لا من واشنطن! وأن ترامب ليس إلا موظفًا صغيرًا في دائرة حكومية صغيرة بالرياض تقول له الرياض قل ما نشاء فيقول.