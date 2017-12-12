في هذا الموعد يتم رفع أسعار ” البنزين ” في المملكة وهذه هي نسبة الزيادة

نايف السالم(صدى):

أكادت وكالة بلومبيرج، أن المملكة، سترفع أسعار البنزين ووقود الطائرات في يناير المقبل، في إطار برنامجها لإصلاح الاقتصاد.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع الإثنين، أن أسعار البنزين سترتفع 80%، بينما أسعار وقود الطائرات سترتفع للمستويات العالمية كدفعة واحدة.وأضافت، إن أسعار الوقود الأخرى مثل الديزل والكيروسين والزيت الثقيل ستشهد زيادات تدريجية على مدار عدة سنوات.

وأشار المصدر إلى أنه باستثناء وقود الطائرات، فإن أسعار باقي أنواع الوقود الأخرى لن تصل للمستويات العالمية حتى عام 2023، وربما في 2025.لافتا إلى أن رسوم الكهرباء لن ترفع مباشرة، ولكنها سترتفع تدريجيا مع أسعار الطاقة الأخرى.