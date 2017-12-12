فيديو.. حوار عفوي بين أمير الحدود الشمالية ومسن أراد الترحيب به

خالد الضبيبي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر حوارا عفويا بين أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ورجل مسن من محافظة طريف، أثناء استقبال سموه في المحافظة بالأهازيج والأغاني للترحيب به فقط دون أي منفعة شخصية.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لأمير الحدود الشمالية لمحافظة طريف أمس الأحد، لتدشين عدد من مشروعات وزارة الإسكان في المحافظة المتمثلة في 342 فيلّا سكنية بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

ورحب المسن، الذي يُدعى حذاف سماح الرويلي، بالأمير فيصل بالأغاني والأهازيج، ليرد عليه أمير حدود الشمالية متسائلاً: ” معك ورقة ولا شيء؟ “، ليجيب حذاف: ” لا والله يطويل العمر بس بغيت أرحب بك “.