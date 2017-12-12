مدير مشروع الواجهة البحرية يوضح آلية ضبط المخربين

علي القحطاني(صدى):

كشف مدير مشروع الواجهة البحرية الجديدة المهندس ياسر مفتي، عن آلية عمل مركز التحكم والمراقبة لمتابعة مرافق الواجهة البحرية الجديدة ورصد جميع المخالفات والتجاوزات، مشيرا إلى أنه يتم رصد 50 حالة فقدان طفل يوميا في بعض الأحيان.

وأوضح مفتي، أن مركز التحكم لديه 125 كاميرا مراقبة، منها الثابت والمتحرك لرصد التجاوزات والازدحام المروري، ومن خلالها يتم توجيه الفرق إلى المواقع والوقوف عليها، مشيرا إلى أن هناك فريق عمل داخل غرفة التحكم وخارجها بالإضافة إلى 40 شخصا من أمانة جدة منتشرين على كامل مواقع المشروع.

وأكد مفتي أن مركز التحكم والمراقبة يوجد به جميع الجهات الأمنية والحكومية على مدار الساعة للتعامل مع جميع الحالات من تخريب، وبيع بدون تصريح، وحالات فقدان أطفال، التي يمكن أن تصل إلى 50 حالة يوميا في بعض الأحيان.