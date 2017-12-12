” مسؤولو المالية ” يقفون على احتياجات المواطنين بمكة

نايف السالم(صدى):

قام وفد من وزارة المالية، بزيارة فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، لتفقد أحوال فروع ومكاتب الوزارة المنتشرة في مناطق المملكة وتلمس احتياجات المواطنين فيها، وذلك إنفاذاً لتوجيهات معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

واجتمع الوفد، بمسؤولي وموظفي فرع الوزارة، حيث تناولوا توجهات وزارة المالية الاستراتيجية، التي تؤرخ لنقلةً نوعيةً في أعمالها وتوجهاتها وأسلوب أدائها في ضوء رؤية المملكة 2030.

واستمع الوفد خلال الزيارة لآراء الموظفين ومقترحاتهم، مؤكدين أن توجيهات معالي وزير المالية تقضي برفع مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة بفروعها المنتشرة بالمملكة، والتنسيق بشكل دائم مع الجهات المعنية في القطاع العام والخاص بما يسهم في خدمة كافة المستفيدين وتسهيل أمورهم.