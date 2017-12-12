نجوى كرم الأعلى سعرًا في رأس السنة

أماني الغامدي(صدى):

تحيي المطربة اللبنانية نجوى كرم، حفل غنائي ليلة رأس السنة، في الأردن، حيث يشاركها المطرب اللبناني رامي عياش في الحفل ذاته.

ووصلت قيمة بطاقات حفل نجوى كرم إلى 500 دولار للبطاقة الواحدة، ليعد سعر بطاقة الحفل هو الأعلى سعر بين بطاقات حفلات الكريسماس ورأس السنة، فيما تطل نجوى كرم قبل هذا الحفل على جمهورها بالبحرين حيث ستشارك في احتفالات العيد الوطني بالبحرين بعد أيام.

وتتجه نجوى كرم إلى البحرين خلال الأسبوع الجاري، وستشاركها الاحتفال بالعيد الوطني بالبحرين المطربة السورية أصالة التي ستطل على جمهورها بالبحرين في حفل منفصل.