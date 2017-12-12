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تاريخ فني تشهده المملكة في عهد الملك سعود بالفنان طلال المداح

تاريخ فني تشهده المملكة في عهد الملك سعود بالفنان طلال المداح
نورة الشهري(صدى):

سلطت الوكالات العالمية الضوء على تاريخ الفن السعودي ، حيث أشارت إلى أنه بدأ اهتمام المملكة بالفن منذ عهد الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود الذي كان يحرص باستمرار على حضور حفلات المطرب طلال مداح ، الذي أدى أولى أغنياته أمام الملك الراحل .

وأعادت الوكالات إحياء التراث الفني الأصيل بالمملكة بالتزامن مع قرار وزارة الثقافة والإعلام بالسماح بإنشاء دور العرض السينمائي بالمملكة ، حيث ذكرت أن طلال المداح سجل أولى أغنياته في عهد ” آل سعود ” للإذاعة عام 1377هـ ، حيث حرص على تلحين الأغنية بنفسه لتمثل أول أغنية عاطفية سعودية .

كما حرصت الوكالة على نشر مقاطع من البرامج التي بثها التلفزيون السعودي في رمضان قبل أكثر من 30 عامًا ، والتي تثبت اهتمام المجتمع بالفن الراقي ، كما أعادت نشر مقطع فيديو خلال إعلان الملك الراحل سعود بن عبدالعزيز لفتح المدارس المختصة بتعليم الفتيات لما يحقق من فائدة ثقافية على المجتمع .


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