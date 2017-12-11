بالفيديو.. ” الحرف الواحد ” سلاح عمرو خالد لمواجهة ” الإلحاد “

مصطفى محمود(صدى):

يستعد الدكتور عمرو خالد، لتقديم برنامجه الجديد ” بالحرف الواحد ” ، والذي تدور فكرته حول أن العلم هو الطريق إلى الله، في زمن التقدم العلمي والتقني الذي لم يعد يحرك مشاعر الناس فيه شيء كما تحركه الحقيقة العلمية.

وتعتمد فكرة البرنامج الذى سيقدمه ” خالد ” أسبوعيًا على صفحته الرسمية على موقع ” فيس بوك ” على الحقائق العلمية المؤكدة التي تم تطبيقها، وليس نظريات غير مؤكدة، إذ أنه يبنى كلامه على ما كان قطعيًا من علوم الطبيعة، التي تم التحقق منها بالصوت والصورة والمعادلة الحسابية وغير قابلة للتغيير بتاتًا لأنها من ركائز الكون.

اسم البرنامج مستوحى من المطابقة التامة بين الآيات القرآنية من ناحية، والعلم المؤكد بطريقة قطعية من ناحية أخرى، فهو يقوم على فكرة أن العلم والدين والحياة هم مثلث متكامل بينهم تكامل بلا تناقض بالحرف الواحد.

وسيقوم ” خالد ” بتفسير الآية كما هي في اللغة، وتتناول حلقات البرنامج، مراحل تكون الجنين في بطن الأم (نطفة – علقة)، ومسألة الإنجاب، ومن المسئول عن تحديد نوع الجنين، من منظور علمي وقرآني، وأشهر العدة في القرآن الكريم، ولماذا حددها بثلاث حيضات، حفظًا للأنساب وضمانًا لعدم اختلاطها، وفكرة الخير والشر في الحياة، من خلال التأكيد على أنه ليس كل ما يراه الإنسان شرًا بل كثيرًا ما يكون ظاهره شرًا هو قمة الخير.

ويتطرق ” خالد ” إلى تفسير ” والتين والزيتون وطور سينين ” ، بمعنى مختلف عما هو معروف لدى البعض من أن المقصود به طور سيناء، ثابتًا بالأدلة العلمية والقرآنية حقيقة وجود هذا الجبل في إثيوبيا على أنه كان مهبط سيدنا آدم في الأرض بعد هبوطه من الجنة، كما سيتناول البرنامج العديد من القضايا الأخرى، في إطار مطابقة الآيات القرآنية بالحقائق العلمية.