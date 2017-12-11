بالصور.. ” ريما بنت بندر ” و ” عزت ” و ” السلمي ” يفوزون بعضوية اللجنة الأولمبية السعودية

نواف السالم(صدى):

أُعلن رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية ” تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ” ، بعد إجراء عملية الاقتراع، علي أعضاء مجلس الإدارة، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها؛ عن فوز الدكتور إبراهيم بن محمد القناص من الاتحاد السعودي للكاراتيه، العميد ركن شداد بن طالع العمري من الاتحاد السعودي للتايكوندو الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد من الاتحاد السعودي لكرة السلة، الأستاذ محمد بن عبدالعزيز المنيع من الاتحاد السعودي لكرة اليد، والأستاذ ناصر بن محمد الدغيثر من الاتحاد السعودي لكرة الماء.

كما تم الإعلان عن 5 أعضاء معينين من قبل رئيس مجلس الإدارة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وهم:

– الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

– الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان.

– عبدالإله بن سعد الدلاك.

– الدكتور عادل عزت.

– رجاء الله السلمي.

وجرت أعمال الجمعية بمراقبة مندوبين عن الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي واتحاد اللجان الأولمبية العربية.

من جهة أخرى، رأس رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودي تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مجلس الإدارة الجديد في مقر اللجنة، وقدم معاليه التهنئة للأعضاء، مؤكداً على ثقته في الجميع وقدرتهم على تحقيق التطلعات للمرحلة المقبلة.

وقرر رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية تعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائباً للرئيس، والأستاذ عبدالإله الدلاك مسؤولاً مالياً وإدارياً.