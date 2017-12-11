مخرج تلفزيوني يتسبب في طلاق امرأة

باريس(صدى):

اتُهمت امرأة عربية مُقيمة في فرنسا، مخرج تلفزيوني عربي الجنسية يعمل في إحدى القنوات المحلية، بتهديدها وتركيب صورها في فيلم إباحي، وابتزازها ماليًا.

وتقدمت المجني عليها ببلاغ إلكتروني إلى شرطة دبي، تتهم فيه المتهم بإنشائه حسابًا لها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، ونشر تعليقات على صورها بهدف التشهير والإساءة إليها، الأمر الذي أدى إلى طلاقها.

وقالت المجني عليها، إن المتهم، طلب إرسال 17 ألف دولار، كي يتوقف عن نشر صورها والتشهير بها وبأسرتها، وبالفعل حولت المبلغ؛ لكنه استمر في تهديدها، فأرسلت بلاغًا لشرطة دبي، التي تمكنت بعد تحريات من تحديد هوية المتهم.