13 رقمًا عن الجولة الأخيرة من منافسات دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

أُقيمت آخر لقاءات الجولة الثالثة عشرة من منافسات دوري المحترفين، أمس الأحد، ليسدل الستار على الدور الأول من البطولة المحلية، ويتبقى فقط مباراتان مؤجلتان لنادي الهلال.

ونستعرض خلال السطور التالية، 13 رقمًا عن مباريات الدور الأول من دوري المحترفين السعودي هذا الموسم، وهي:

1-بلغ عدد المباريات الملعوبة 89 لقاء.

2-انتهت 64 مباراة بالفوز.

3- 21مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي.

4-4لقاءات انتهت بالتعادل بدون أهداف.

5-سجل 268 هدفًا في جميع المباريات.

6-يبلغ معدل الأهداف لكل مباراة 3.01.

7-يُعتبر نادي الاتحاد الأكثر إشراكًا للاعبين بـ28 لاعبًا.

8-يعد نادي الهلال الأكثر تحقيقًا للفوز بـ8 مباريات.

9-نادي النصر الأكثر تعادلًا بـ5 تعادلات.

10-فريق الرائد هو الأكثر تعرضًا للهزيمة بـ8 مرات.

11-السوري عمر السومة نجم النادي الأهلي هو اللاعب الأكثر تسجيلًا بـ10 أهداف.

12-جهاد الحسين، نجم نادي التعاون، هو اللاعب الأكثر صناعة للأهداف بـ8 تمريرات حاسمة.

13-وصل عدد الحضور الجماهيري لـ438.421 مشجعًا، بمعدل حضور 4926 مشجعًا لكل مباراة.