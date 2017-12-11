الناطق باسم قوات الاحتلال ينشر فيديو تحريضي ضد الهلال الأحمر الفلسطيني

القدس(صدى):

نشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو تحريضي صور بواسطة جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوضح لحظة نزول مجموعة من الشبان الملثمين من سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر، وذلك خلال تظاهرة نظمها طلبة من جامعة بيرزيت شمالي مدينة رام الله.

وعلق أفيخاي أدرعي علي مقطع الفيديو عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” تم رصد سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر وهي تقل عددا من المشاغبين إلى الميدان، هكذا نفضح الجريمة، وبعد كل ذلك كيف نصدق كل بيانات تلك المؤسسة عن أعداد المصابين المبالغ فيها ” .

ومن جانبها، نفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحافي، ” نفيا قاطعا الادعاءات الإسرائيلية التي وردت على لسان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في صفحته على فيسبوك، بأن سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر تقل عددا من ” المشاغبين ” ، حسب تعبيره أثناء المواجهات التي حدثت يوم الاثنين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، مخالفة بذلك مهمتها الإنسانية من خلال فيديو ” .

وأوضح البيان أن ” حقيقة هذا الفيديو لفتاة ملثمة تخرج مع رفيقتها من سيارة إسعاف بعد تلقيها الإسعافات الأولية من قبل طاقم الهلال الأحمر إثر تعرضها للإصابة، والفتاة كانت قد أصيبت ونقلت إلى سيارة الإسعاف لتلقي العلاج ميدانيا من قبل الطواقم، لأن إصابتها لم تكن تستدعي النقل إلى أحد المستشفيات مثلها مثل العشرات من الإصابات التي تقوم طواقم الجمعية بعلاجها في الميدان في داخل سيارات الإسعاف، إذ تشير سجلات الجمعية إلى أن عدد المصابين الذين تم علاجهم ميدانيا بلغ أكثر 1279 خلال الهبة الأخيرة ” .

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها ” دائماً وأبداً ملتزمة بمبادئها، وأهمها الحياد وعدم التحيّز، وأنها تقوم فقط بأداء مهمتها الإنسانية وتقديم العلاج لمن يحتاجه في كل مكان تتواجد فيه طواقمنا ” .