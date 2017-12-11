والدة منة شلبي تنفي مرض ابنتها

القاهرة(صدى):

علقت الفنانة المصرية المعتزلة زيزي مصطفى، عما أُثير حول ابنتها الفنانة منة شلبي، بعد ظهورها في مهرجان دبي السينمائي، بزيادة وزن ملحوظة مما دفع الشائعات تطاردها.

ونفت زيزي مصطفى مرض ابنتها منة شلبي قائلة: ” إنها لا تعلم لماذا تنطلق هذه الشائعات على ابنتها، مشيرة إلى أن منة زاد وزنها وعادت إلى طبيعتها بعد أن كانت خسرت الكثير منه من أجل مسلسل واحة الغروب ” .

وكانت شائعة مرض منة شلبي طاردتها بعد ظهورها بزيادة وزن في حفل افتتاح مهرجان دبي السينمائي، حيث أكدت بعض التقارير الصحية إنها تتلقى علاج جعل وزنها في زيادة، وعلى إثره نفت والدتها هذه الأقاويل المغرضة.