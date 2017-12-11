شرطة جدة تلقي القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات
تلقت شرطة جدة خلال الفترة الماضية بلاغات عديدة حول تعرض سيارات عدد كبير من المواطنين إلى السرقة في أحياء متفرقة من المنطقة .
ومن جانبه ، أكد المتحدث الإعلامي لشرطة مكة العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي ، على أنه تم تشكيل فريق أمني لدراسة الخطة الإجرامية التي ينفذها السارقون ، ليتمكنوا من القبض في أسرع وقت على الجناة .
حيث نجحت قوات الشرطة بجدة في إلقاء القبض على التشكيل العصابي الذي اتضح أنه مكون من 7 أشخاص أفارقة الجنسية ، وتم إيقافهم بمركز الشرطة لاستكمال التحقيقات ومعاقبتهم بموجب بنود القانون .
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