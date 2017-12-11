شرطة جدة تلقي القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات

نايف السالم(صدى):

تلقت شرطة جدة خلال الفترة الماضية بلاغات عديدة حول تعرض سيارات عدد كبير من المواطنين إلى السرقة في أحياء متفرقة من المنطقة .

ومن جانبه ، أكد المتحدث الإعلامي لشرطة مكة العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي ، على أنه تم تشكيل فريق أمني لدراسة الخطة الإجرامية التي ينفذها السارقون ، ليتمكنوا من القبض في أسرع وقت على الجناة .

حيث نجحت قوات الشرطة بجدة في إلقاء القبض على التشكيل العصابي الذي اتضح أنه مكون من 7 أشخاص أفارقة الجنسية ، وتم إيقافهم بمركز الشرطة لاستكمال التحقيقات ومعاقبتهم بموجب بنود القانون .