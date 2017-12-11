وافد ومواطن يكتشفان احتجاز فتاة داخل حافلة المدرسة

حمود العنزي(صدى):

اكتشف مواطن وعامل أجنبي وجود طالبة داخل أحدى الحافلات المدرسية ، وقد أغلق السائق جميع النوافذ عليها بعد نسيانها بالداخل ، حيث قام العامل بإبلاغ أحد المواطنين عند مروره بالصدفة بجوار الحافلة ، ظهر اليوم الإثنين ، والذي قام بدوره بإخبار الجهات المختصة لإنقاذ الفتاة .

ومن جانبها ، باشرت الجهات المعنية الحادث وقامت بالتواصل بشكل فوري مع ولي أمر الطالبة والسائق ليتمكنوا من إخراجها من الحافلة .

وكان السائق قد نسي الفتاة بالداخل بعدما توجه لركن الحافلة بأحد مواقف مستشفى الملك خالد الخارجية لعدم تمكنه من وجود أماكن مختصة لركنها .