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وافد ومواطن يكتشفان احتجاز فتاة داخل حافلة المدرسة

وافد ومواطن يكتشفان احتجاز فتاة داخل حافلة المدرسة
حمود العنزي(صدى):

اكتشف مواطن وعامل أجنبي وجود طالبة داخل أحدى الحافلات المدرسية ، وقد أغلق السائق جميع النوافذ عليها بعد نسيانها بالداخل ، حيث قام العامل بإبلاغ أحد المواطنين عند مروره بالصدفة بجوار الحافلة ، ظهر اليوم الإثنين ، والذي قام بدوره بإخبار الجهات المختصة لإنقاذ الفتاة .

ومن جانبها ، باشرت الجهات المعنية الحادث وقامت بالتواصل بشكل فوري مع ولي أمر الطالبة والسائق ليتمكنوا من إخراجها من الحافلة .

وكان السائق قد نسي الفتاة بالداخل بعدما توجه لركن الحافلة بأحد مواقف مستشفى الملك خالد الخارجية لعدم تمكنه من وجود أماكن مختصة لركنها .


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