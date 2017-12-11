إصابة شخص في حريق منزل بجدة

نايف السالم(صدى):

نشب حريق اليوم الإثنين، في مطبخ منزل مكون من ثلاثة أدوار في جدة، بسبب سوء استخدام الموقد.

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” مركز عمليات 911 بمكة المكرمة ” ، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد المنازل في حي السنابل بجدة، وعلى الفور، استجاب المركز وتعامل مع الحدث، وأسفر عن إصابة شخص، فيما تباشر الجهات المختصة التحقيق في الحادث.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” اشتعال حريق بمطبخ منزل من ثلاثة أدوار بجدة – السنابل بسبب سوء استخدام الموقد، نتج عنه إصابة 1 ، والجهات المختصة باشرت الحادث ” .