جامعة الملك سعود تنظم فعالية ” يعمى البصر ولا تعمى البصيرة “

عادل القرني(صدى):

رعت وكيلة جامعة الملك سعود لشؤون الطالبات سعادة الدكتورة إيناس العيسى في البهو الرئيسي بالمدينة الجامعية للطالبات يوم الأحد 22 ربيع الأول 1439 الموافق 10 ديسمبر 2017، الفعالية التي أقامها نادي دكتور البصريات وهي أكبر فعالياته لهذا العام الدراسي تحت عنوان ” يعمى البصر ولا تعمى البصيرة ” تحت إشراف مشرفة النادي الأستاذة باسمة العتيبي ووكيلة قسم البصريات وعلوم الرؤية الدكتورة فداء الجاسر و بتعاون جميع طالبات النادي المتميزات.

وتعتبر فعالية ” بصيرة ” فعالية توعوية تهدف للتعريف بأهم أمراض العيون المسببة للعمى وكيفية الحد من حدوثها مثل العشى الليلي، أمراض الشبكية، ضعف الإبصار، الماء الأزرق، و الماء الأبيض، وقد قام عضوات النادي من الطالبات بطرح الفعالية بطريقة تفاعلية و إتاحة الفرصة للزائرين بتجربة بعض النظارات و العدسات والتي تعكس الرؤية عند من يعاني من هذه الأمراض و الذي مكن الزوار من استشعار ذلك بالتطبيق والتجربة.

كما تمت استضافة الفنانة التشكيلية الأستاذة نورة مجرشي والتي فقدت بصرها في طفولتها، وقد قامت بتقديم عرض حي مباشر على منصة خاصة لها بالرسم لتعرض موهبتها بالإضافة إلى عرض للوحاتها الفنية التي شاركت بها في معارض داخل وخارج المملكة، إذ أنها من الأمثلة التي رغم أنها فقدت بصرها ولكن لم تفقد بصيرتها و ثابرت على تنمية مواهبها.

كما تضمنت الفعالية عرض لبعض الأجهزة المساعدة لذوي الإعاقة البصرية كالمكبرات والتلسكوبات البصرية والشاشات الخاصة لذوي ضعف البصر الشديد، وعرض فيلم وثائقي قصير يوضح إحصائيات العمى حول العالم و معاناة ذوي الإعاقة البصرية اليومية في التكيف مع بصرهم المحدود.

وقد أبدى الجميع سعادتهم وفخرهم بطالبات نادي قسم البصريات اللاتي قمن بطرح المادة العلمية بطريقة سلسة و مبتكرة تجذب المتلقي، كما عبر الطالبات عن فخرههن واعتزازهن لمشاركتهن في فعليات نادي دكتور البصريات الذي دائما ما يفاجيء الجميع بتميزه.