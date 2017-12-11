بعيداً عن ساحة الملعب .. مشاهير الكرة يواجهون مخاوف غريبة

ماجد محمد(صدى):

يعاني الكثير من نجوم كرة القدم حول العالم من الرهاب خارج ساحة الملعب ، ويعد أبرزهم اللاعب الإنجليزي ديفيد بيكهام والذي أعلن مسبقاً أنه يخشى الضفادع ولا يحب رؤيتها بعدما رأى ضفدعاً برتقالياً في إحدى رحلاته وقيل له أنه سام .

فيما يخاف اللاعب وين روني من السكون والهدوء في الأجواء المحيطة به ، وهو ما يجعله دائماً يضع مجفف الشعر في وضعية التشغيل أو يستبدله بالمروحة الإلكترونية بالغرفة ليقضي على حاجز الخوف من الهدوء أثناء نومه .

ويخاف اللاعب أوليفييه جيرو من شخصية كرتونية تدعى ” ألف ” والتي تتجسد في كائن فضائي يعيش مع عائلة أمريكية ، حيث كان أشقاء اللاعب يخيفونه بها في صغره .

وبالتناقض مع حالات الرهاب السابقة ، فيخاف دينيس بيركامب من ركوب الطائرة وهو الأمر المعتاد لدى غالبية البشر ، حتى لقب بـ ” الرجل الهولندي الذي لايطير ” ، وعلى غرار ذلك يخاف لاعب مانشستر يونايتد فيل جونز من استخدام المصاعد خارج إنجلترا ، بسبب عقده في صغره تسببت في ذلك .