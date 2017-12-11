  • الإثنين 11

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بعيداً عن ساحة الملعب .. مشاهير الكرة يواجهون مخاوف غريبة

بعيداً عن ساحة الملعب .. مشاهير الكرة يواجهون مخاوف غريبة

بعيداً عن ساحة الملعب .. مشاهير الكرة يواجهون مخاوف غريبة
ماجد محمد(صدى):

يعاني الكثير من نجوم كرة القدم حول العالم من الرهاب خارج ساحة الملعب ، ويعد أبرزهم اللاعب الإنجليزي ديفيد بيكهام والذي أعلن مسبقاً أنه يخشى الضفادع ولا يحب رؤيتها بعدما رأى ضفدعاً برتقالياً في إحدى رحلاته وقيل له أنه سام .

فيما يخاف اللاعب وين روني من السكون والهدوء في الأجواء المحيطة به ، وهو ما يجعله دائماً يضع مجفف الشعر في وضعية التشغيل أو يستبدله بالمروحة الإلكترونية بالغرفة ليقضي على حاجز الخوف من الهدوء أثناء نومه .

ويخاف اللاعب أوليفييه جيرو من شخصية كرتونية تدعى ” ألف ” والتي تتجسد في كائن فضائي يعيش مع عائلة أمريكية ، حيث كان أشقاء اللاعب يخيفونه بها في صغره .

وبالتناقض مع حالات الرهاب السابقة ، فيخاف دينيس بيركامب من ركوب الطائرة وهو الأمر المعتاد لدى غالبية البشر ، حتى لقب بـ ” الرجل الهولندي الذي لايطير ” ، وعلى غرار ذلك يخاف لاعب مانشستر يونايتد فيل جونز من استخدام المصاعد خارج إنجلترا ، بسبب عقده في صغره تسببت في ذلك .


الوسوم:, , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *