الأمن يوافق على تسليم جثمان ” فتاة محايل ” المنتحرة لذويها

أبها(صدى):

وافقت السلطات الأمنية بمحافظة محايل، اليوم الإثنين، على تسليم جثمان الفتاة التي توفيت في وقت سابق إثر تناولها عددًا من كبسولات عقار الصرع.

وتسلم أهل الفتاة جثمان ابنتهم، لدفنها عقب تحفظ الجهات المختصة على جثمنها في ثلاجة المستشفى 18 يومًا لاستكمال إجراءات التحقيق.

يذكر أن حالة الغيبوبة للفتاة سببها نقص حاد في السكر، مع صعوبة بالغة في التنفس، وجرى إرسال عينات من الدم والمعدة لمركز السموم لتحليلها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بالعقار الذي تم تناوله.