انطلاق حملة مكافحة نواقل المرض بمحايل عسير

أبها(صدى):

انطلقت حملة مكافحة نواقل المرض بمحافظة محايل عسير، أمس، بمتابعة وإشراف مدير القطاع الصحي بالمحافظة محمد بن زيد عسيري.

وقال المتحدث الرسمي بصحة عسير عبد العزيز آل شايع، ” إن الحملة تأتي بمشاركة 39 فريقًا ميدانيًا يعمل بها 286 مشاركاً من مختلف التخصصات ما بين رش واستكشاف وتقصي، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف 112 قرية بها أكثر من 1962 منزل، يسكنها أكثر من 11292 شخصًا .

وأضاف، أن الحملة ستستمر لمدة خمسة أيام ، مشيرًا إلى أن إدارة القطاع الصحي أعدت خطة توعوية مسبقة لأصحاب المناحل بإبعاد مناحلهم عن أماكن الرش .