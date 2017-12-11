رئيس نادي برشلونة: سيرجي روبيرتو أفضل لاعب

ماجد محمد(صدى):

أعلن رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، أن سيرجي روبيرتو، أفضل لاعب في الفريق الأول لكرة القدم، من حيث الروح الرياضية في برشلونة، مؤكدًا أنه فرض نفسه كقطعة أساس في الفريق الأول للبلوجرانا، وهو ما يصعب على كبار اللاعبين.

قال رئيس نادي برشلونة خلال حفل تقديم النسخة الثامنة لجائزة أفضل لاعب من حيث الروح الرياضية في البارسا: ” أنت يجب أن تبقى هنا لسنوات كثيرة، يجب عليك أن تعتزل في البارسا، فهذا سيسعدنا كثيرًا ” .

واختتم رئيس نادي برشلونة تصريحاته بتذكر هدف روبيرتو، خلال مباراة البارسا وباريس سان جيرمان الموسم الماضي.