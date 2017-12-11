استبيان: 90% من المواطنين يؤيدون انشاء دور عرض سينمائية

أماني الغامدي(صدى):

أظهر استبيان، أُجري قبل 8 سنوات، أن 90 % من المجتمع من الجنسين بمختلف فئاتهم العمرية يؤيدون انشاء دور سينمائية في جميع مدن المملكة، وعرض الأعمال السينمائية المختلفة التي تناقش القضايا الواقعية، وتتناسب مع القيم والعادات.

جاءت نسبة الذكور المشاركين في الاستبيان 63 %، والإناث المشاركات بلغت نسبتهن 37 %، وشارك 51 % من الفئة العمرية من 20 إلى 30 في الاستبيان، ثم الفئة العمرية من 30 إلى 40 بنسبة 31 %، كما شارك في الاستبيان بنسبة 19% كبار السن من 40 عامًا إلى70.

يذكر أن الاستبيان أُجرى من قِبل شركة رواد ميديا للإنتاج والتوزيع عام 2009، مرتكزًا على عدد من المحاور التي تتعلق بمتطلبات المجتمع للسينما.