النقل: تشغيل 33 قطار ركاب يوميًا

حمود العنزي(صدى):

قال وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، إن الخطوط الحديدية عنصر رئيس من عناصر النقل العام في المملكة، حيث تقوم بتشغيل 33 قطار ركاب وشحن يومياً، وتنقل حوالي أربعة آلاف راكب، وحوالي ألفي حاوية نمطية.

وأضاف ” العامودي ” ، أن خطط تخصيص هذا القطاع الحيوي واعدة ومحفزة للقطاع الخاص، وتفتح آفاقاً جديدة لجميع العاملين، وتخلق فرصًا وظيفية جديدة لأبناء الوطن.

وأعرب وزير النقل، عن سعادته الكبيرة بما يقوم به أبناء الوطن من أعمال فنية وحرفية دقيقة لصيانة وتحديث القاطرات والعربات وكذلك قيادة القطارات، حيث بلغت نسبة السعودة في المؤسسة 95٪‏

وقام العامودي اليوم بزيارة تفقدية لمقر المؤسسة بالدمام، والتقى رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف د. رميح بن محمد الرميح وعدد من مسؤولي المؤسسة.

وتم استعراض أبرز إنجازات المؤسسة وخططها التشغيلية الحالية والمستقبلية، ومشاريعها ثم تفقد الوزير مرافق ورش صيانة القاطرات والعربات واستمع إلى شرح مفصل من العاملين عن مراحل الصيانة المختلفة.