بسبب لاعب استرالي.. ” الاتحاد ” مهدد بالهبوط

ماجد محمد(صدى):

وقعت إدارة نادي الاتحاد، في مأزق كبير بعد أن تلقت إخطارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ؛ للمطالبة بضرورة تسديد المبالغ المالية المستحقة للاعب الاسترالي جيمس ترويسي.

أوضح الاتحاد الدولي، أن مستحقات اللاعب بلغت مليون و900 ألف يورو خلال 20 يوماً، مشيرًا إلى أنه حال عدم الالتزام سيطبق “ فيفا ” العقوبة القصوى؛ وهو التهبيط إلى الدرجة الأدنى، وتسعى الإدارة الاتحادية لتأمين المبلغ المطلوب تفادياً للعقوبة.

وكانت غرفة فض المنازعات بـ “ فيفا ” قد حكم لصالح ترويسي بمليون دولار، بسبب إهمال إدارة النادي حينها إبان حاتم باعشن مما ترتب عليه إيقاع عقوبة على النادي بمنع التسجيل لفترتين، وحاولت الإدارة السابقة برئاسة أنمار الحائلي استئناف الحكم لدى محكمة كاس إلا أن الأخيرة ثبتت قرار غرفة فض المنازعات، وقبلت استئناف اللاعب الذي اعترض على مبلغ المقدر من المنازعات وحكمت لصالحة بمبلغ مليون و900 ألف يورو.