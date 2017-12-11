الخطوط السعودية: زيادة أعداد الضيوف والرحلات في 2017

عادل الحربي(صدى):

شهدت الخطوط الجوِّية العربية السعودية، في نوفمبر 2017 زيادة في ساعات التشغيلي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأظهر تقرير الأداء التشغيلي في شهر نوفمبر، زيادة في معدل نمو عدد الضيوف بنسبة (7.32%)، حيث تم نقل (2.5) مليون ضيف، وارتفع عدد الضيوف الذين نقلتهم “ السعودية ” من بداية العام إلى (29.5) مليون ضيف.

كما كشف التقرير زيادة عدد الرحلات الداخلية والدولية خلال نوفمبر، حيث تم تشغيل (16.6) ألف رحلة، بزيادة نسبتها (5.5%) عن ذات الشهر من العام الماضي.